Federico Ballandi, noto come tifoso e abbonato della Fortitudo, ha dichiarato di puntare a un ciclo positivo per la squadra, con l’obiettivo di migliorare la posizione attuale e di affrontare con fiducia il derby in programma. Ha anche parlato di una promozione da conquistare e ha menzionato il ruolo degli sponsor nel supporto alla squadra. La Fortitudo, infatti, sogna di tornare in serie A.

Una promozione da centrare, un derby da ritrovare. Sponsor, ma ancor prima abbonato e tifosissimo della Fortitudo, Federico Ballandi sogna, come il popolo biancoblù, il ritorno della Effe in serie A. Dopo il lavoro nell’azienda Kontatto che ha fondato e che dirige con successo e la famiglia, c’è la Fortitudo, passione che lo porta a seguire, sempre, l’Aquila. Ballandi, partiamo dalla fine: da Forlì e da una Fortitudo arrivata a un passo dalla promozione. "Forlì mi ricorda il tiro di Malaventura e una serata fantastica, ma la città romagnola è sempre stata carica di soddisfazioni per noi. Non mi aspettavo nulla di diverso di quello che alla fine è successo, la sorte non ci ha aiutato, ma la squadra è stata sul pezzo e ha fatto il suo dovere".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ballandi con le stelle Fortitudo: "Ciclo positivo: proviamo a salire"

Notizie correlate

Docente con tre anni di servizio non rientrato nel primo ciclo dei percorsi INDIRE avrà priorità nel secondo ciclo ma non ci sono ancora le indicazioniNel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è...

“Vorrei avere orgasmi multipli, meglio fare sesso con i calzini. Rapporti a tre con uomo o donna? Proviamo tutto”: Nicolò Filippucci e le rivelazioni hot prima della FinaleIl finalista delle Nuove Proposte si racconta in un'intervista: dalle preferenze intime alle ambizioni per la vittoria al Festival Faccia da bravo...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Massimo Lopez Show il 19 maggio al Teatro Ambra Jovinelli di Roma.

Ballando con le Stelle: Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti si sposanoTramite un video su Facebook, Anastasia Kuzmina ha pubblicato un video dove Nikita Perotti le chiede di diventare sua moglie ... it.blastingnews.com

Ballando con le Stelle, Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina presto sposi? VIDEOUn video pubblicato sui social ha scosso il mondo del gossip: Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, entrambi volti noti di Ballando con le Stelle, sembrano annunciare un fidanzamento ufficiale Nessuno l ... tg24.sky.it