Il finalista delle Nuove Proposte si racconta in un'intervista: dalle preferenze intime alle ambizioni per la vittoria al Festival Faccia da bravo ragazzo, ma molto open mind? È quello che ha lasciato intendere il finalista del circuito delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 Nicolò Filippucci, che questa sera si scontrerà con Angelica Bove. In una delle interviste promozionali, il cantante si è confidato in una intervista del format di “MySecretCase”. A domanda hot ha risposto direttamente: “A letto mi piace essere chiamato Nico, non Nicky. Vorrei avere orgasmi multipli, meglio fare sesso con i calzini. Rapporti a tre con uomo o donna? Proviamo tutto”: Nicolò Filippucci e le rivelazioni hot prima della Finale “È la mia prima volta a Sanremo e sono molto contento, anche se sto cercando di tenere a bada un pò l’ansia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo, Nicolò Filippucci vince il "derby" con Blind e va in finaleIl giovane artista corcianese se la giocherà con Angelica Bove tra le Nuove proposte.

