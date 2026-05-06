Balfolk | il ritorno del ballo popolare che unisce cura e fa comunità Chi lo pratica dove trovarlo in Italia

Il balfolk sta vivendo una rinascita in Italia, attirando appassionati di ballo, musica e socialità. Questa forma di danza popolare coinvolge gruppi che si riuniscono per ballare, ascoltare musica dal vivo e condividere momenti di convivialità. Le occasioni di incontro si moltiplicano in diverse città, dove vengono organizzate serate e festival dedicati. La pratica del balfolk rappresenta un modo per creare connessioni e rafforzare il senso di comunità tra partecipanti.

Cos'è il balfolk? Il balfolk è una pratica di danza sociale, nata nei contesti rurali del Nord Europa molti secoli fa e ritrovata a partire dagli anni Settanta, che riprende antiche danze popolari – come mazurka, bourrée, scottish e ronde – rendendole accessibili a tutti. Si balla in cerchio, in catena, in quadriglia, in schiera o in coppia, senza bisogno di esperienza: non è una performance da guardare, ma un’esperienza da vivere insieme, fatta di contatto, ascolto e relazione. C’è chi arriva al balfolk per curiosità, e chi invece ci inciampa nel momento esatto in cui ne ha più bisogno, come Lucia. Sara Pierleoni, maestra di balfolk e...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Balfolk: il ritorno del ballo popolare che unisce, cura e fa comunità. Chi lo pratica, dove trovarlo in Italia Bylone Balli | Shekar Virus Dance | New Song | Status |#mangli #dance #soon #commingsoon #mass#shoot Notizie correlate Rigenerazione che unisce la comunità: il nuovo volto del Parco di via Verona. Inaugurato il lotto SudÈ stato inaugurato oggi il lotto Sud del Parco “Vilma Preti” in via Verona, nel cuore del quartiere San Leonardo. 11ª Mezza Maratona del Casentino: una corsa che unisce territorio, sport e comunitàAppuntamento a Soci domenica 1° marzo con l'evento organizzato da ASD Casentino Running Confartigianato, , UP Policiano, UISP Arezzo e Comune di...