11ª Mezza Maratona del Casentino | una corsa che unisce territorio sport e comunità

La decisione di organizzare la 11ª Mezza Maratona del Casentino nasce dall’interesse di promuovere il territorio e incentivare la partecipazione sportiva. L’evento, che si terrà domenica 1° marzo 2026, coinvolge le comunità di Soci e Bibbiena, attirando appassionati di corsa da diverse zone. Gli organizzatori annunciano un percorso rinnovato e più impegnativo rispetto alle edizioni precedenti, con l’obiettivo di offrire una sfida stimolante ai partecipanti.

Appuntamento a Soci domenica 1° marzo con l'evento organizzato da ASD Casentino Running Confartigianato,, UP Policiano, UISP Arezzo e Comune di Bibbiena La 11ª edizione della Mezza Maratona del Casentino si terrà domenica 1° marzo 2026, coinvolgendo le località di Soci e Bibbiena. L’evento, organizzato da A.S.D. Casentino Running con il supporto di varie associazioni e il patrocinio del Comune di Bibbiena, rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi della vallata. Il programma prevede ritrovo alle 8:00 in Piazza Garibaldi a Soci, partenza delle gare giovanili alle 9:00 e, alle 10:00, l’inizio della Eco Mezza Maratona (21 km), della Competitiva da 10 km e della Camminata non competitiva. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Giulia Marchesoni vince la mezza maratona alla Corsa della BoraGiulia Marchesoni ha conquistato la vittoria nella mezza maratona alla 11ª edizione della Corsa della Bora, una delle principali competizioni di trail running invernale in Italia.

: : ! Torna a volare Yeman Crippa: a Napoli vince con 59:01, migliora il suo primato nazionale della mezza maratona di quasi mezzo minuto dopo quattro anni (59:26 nel 2022) e diventa il secondo eu - facebook.com facebook

Alla mezza maratona di Napoli, nuovo record italiano di Crippa.. 59'01" x.com