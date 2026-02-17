Rigenerazione che unisce la comunità | il nuovo volto del Parco di via Verona Inaugurato il lotto Sud

Oggi, il Comune ha aperto al pubblico il nuovo lotto sud del Parco “Vilma Preti” in via Verona, nel quartiere San Leonardo. La riqualificazione ha coinvolto l'installazione di percorsi pedonali, panchine e aree gioco, rendendo lo spazio più vivibile per le famiglie e gli anziani della zona. La comunità locale ha partecipato attivamente alla pulizia e alla decorazione dell’area durante le ultime settimane.

È stato inaugurato oggi il lotto Sud del Parco "Vilma Preti" in via Verona, nel cuore del quartiere San Leonardo. Un momento significativo per la città di Parma, con la riqualificazione a beneficio della comunità di un luogo identitario: uno spazio ora rinnovato, accessibile e inclusivo, frutto della collaborazione tra il Comune di Parma, in particolare l'Assessorato ai Lavori Pubblici e Legalità, e il Gruppo Chiesi, che ha sostenuto integralmente l'intervento di riqualificazione. L'apertura del lotto Sud del rinnovato Parco "Vilma Preti"rappresenta una tappa concreta di un percorso avviato quasi dieci anni fa, quando prese forma il progetto partecipativo "San Leonardo – Il parco che vorrei", promosso dall'Associazione Culturale Manifattura Urbana, in collaborazione con il settore Sociale del Comune di Parma, la Fiorente Società Cooperativa Sociale, il Laboratorio Famiglia San Martino San Leonardo e il Consorzio Solidarietà Sociale.