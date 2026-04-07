Sapori della tradizione musica e corsi gastronomici con Io tu e le rosole e la Festa del Beato Alessio

Dal 10 al 12 aprile, il borgo di Riccione Paese ospiterà due eventi dedicati alle tradizioni locali. La festa “Io, tu e... le rosole” proporrà corsi di cucina e assaggi di piatti tipici, mentre la Festa del Beato Alessio coinvolgerà momenti religiosi e celebrazioni in onore del santo. Durante l’evento, le strade del centro saranno animate da musica e attività che richiamano il patrimonio culturale della zona.

Riccione Paese riscopre le proprie radici e tradizioni con due appuntamenti che, dal 10 al 12 aprile, animeranno l’antico borgo tra sapori autentici, devozione e momenti di intrattenimento. Come da tradizione, nel weekend successivo alla Pasqua, la città celebra il suo protettore, il Beato Alessio, con un evento che unisce spiritualità, cultura e convivialità. A fare da cornice, un altro appuntamento della tradizione: “Io, tu e. le rosole”, un percorso gastronomico dedicato ai sapori semplici e genuini della cucina locale che, tra musica dal vivo e iniziative diffuse, contribuirà a rendere ancora più viva e partecipata l’atmosfera della festa a Riccione Paese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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