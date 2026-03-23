Gelato Day | il gusto dell' anno è una sinfonia di sapori

È una sinfonia di sapori quella scelta per il Gelato Day 2026, in programma il 24 marzo, giornata europea dedicata al gelato artigianale e riconosciuta dal Parlamento Europeo. Giunta alla quattordicesima edizione, coinvolge gelaterie, maestri gelatieri e appassionati con l’obiettivo di promuovere cultura, qualità e tradizione. Il tema di quest’anno è “Il Gelato che fa cantare l’Europa”, un omaggio all’Eurovision Song Contest previsto a Vienna dal 12 al 16 maggio, che mette in dialogo due linguaggi universali: musica e gusto. Protagonista è il Gusto dell’Anno 2026, “Melody”, una composizione costruita come una vera partitura. Una base cremosa alla ricotta si unisce a variegature al pistacchio – anche in granella – e a una salsa all’arancia che aggiunge una nota fresca e luminosa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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