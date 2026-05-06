Azora Rais, modella, cantautrice, scrittrice e politologa di origine bulgara, ha annunciato che lascerà l’Europa per trasferirsi negli Stati Uniti insieme al suo terzo marito. La decisione arriva dopo aver espresso delusione nei confronti dell’attuale situazione europea. Rais ha comunicato la sua scelta attraverso i social, senza fornire dettagli ulteriori sul motivo del trasferimento o sui progetti futuri negli Stati Uniti.

La modella, cantautrice, scrittrice e politologa di origine bulgara Azora Rais partirà assieme al terzo marito. Azora Rais lascia l’Italia, e l’Europa, per gli Stati Uniti. Stanca della pesante e asfissiante burocrazia, della giustizia tartaruga, della sanità complicata e della corruzione, la bella modella, cantautrice, scrittrice e politologa di origine bulgara ha deciso, insieme al suo terzo marito, di realizzare il suo desiderio e lasciarsi alle spalle il Belpaese e il Vecchio continente per mettere radici Oltreoceano. «Ho sempre voluto vivere in America. Numerose volte ci provato, ma ogni volta succedeva qualcosa che me lo impediva. E guarda caso proprio quando guidavo la campagna politica per i Moderati in Rivoluzione, con i quali ero candidata per il Comune di Roma come consigliere regionale.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Azora Rais: “Lascio quest’Europa che mi ha deluso e vado a vivere negli USA”

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