Costruzioni a fine anno nel Piacentino volumi senza scosse | il fatturato limita il calo allo 0,5%

Nel Piacentino, le imprese del settore delle costruzioni hanno concluso il 2025 con risultati complessivamente stabili. I dati indicano che il fatturato ha subito una diminuzione dello 0,5%, mentre i volumi di produzione sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. Nessuna scossa significativa è stata registrata in termini di crescita o calo e la situazione si presenta come abbastanza stabile.