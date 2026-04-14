Costruzioni a fine anno nel Piacentino volumi senza scosse | il fatturato limita il calo allo 0,5%
Nel Piacentino, le imprese del settore delle costruzioni hanno concluso il 2025 con risultati complessivamente stabili. I dati indicano che il fatturato ha subito una diminuzione dello 0,5%, mentre i volumi di produzione sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. Nessuna scossa significativa è stata registrata in termini di crescita o calo e la situazione si presenta come abbastanza stabile.
Si sono chiusi all’insegna di una sostanziale stabilità i valori espressi nel 2025 dalle imprese industriali piacentine impegnate nel settore delle costruzioni. A parlarne le analisi dell’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia sulle piccole e medie imprese fino a 500 dipendenti. A.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Elisoccorso, nel Piacentino 265 missioni in un annoDa quel 14 giugno 1986, quando all’Ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni.