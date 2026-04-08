Nuovi contratti di lavoro ancora in calo nel Piacentino | ad aprile 2mila 240 meno 210 rispetto al 2025

Nel mese di aprile, il numero di nuovi contratti di lavoro stipulati nel territorio piacentino si attesta a 2.240, registrando una diminuzione di 210 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa cifra conferma una tendenza al calo dei contratti sottoscritti dalle imprese locali, che si ripete anche nel mese in corso.

Anche nel mese di aprile resta alta la flessione dei nuovi contratti previsti dalle imprese piacentine. Le attivazioni, infatti, si attesteranno a 2.420 unità, segnando un calo dell’8% (corrispondente a 210 in meno) rispetto allo stesso periodo del 2025. Ne parlano le analisi dell’Ufficio Studi e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Lavoro, ulteriore calo dei nuovi contratti: a febbraio circa 2mila 300 nel Piacentino, 140 in meno rispetto al 2025Una tendenza già negativa che appare poi destinata a peggiorare nel corso del trimestre febbraio-aprile dell’anno in corso: il punto della Camera di...

Contratti di lavoro, in aprile a Parma brusco calo del 5.6%Brusca inversione di tendenza, in aprile, per le attivazioni di nuovi contratti in provincia di Parma.

Temi più discussi: L’IA cambia il lavoro, arrivano i nuovi contratti: smartworking e nuovi diritti per questi lavoratori; Scuola, firmato il nuovo contratto: 143 euro in più per 850 mila insegnanti; Ad aprile in provincia di Reggio ancora in calo i nuovi contratti di lavoro: -6,8%; CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: tabelle aumenti e arretrati.

Ad aprile ancora in calo i nuovi contratti in provincia di Reggio EmiliaREGGIO EMILIA – Anche per il mese di aprile le previsioni per le nuove attivazioni contrattuali in provincia confermano una tendenza alla flessione, sebbene meno marcata rispetto al dato di marzo, che ... reggionline.com

Le imprese piacentine assumono meno: ad aprile contratti in calo dell’8%Anche nel mese di aprile resta alta la flessione dei nuovi contratti previsti dalle imprese piacentine. Le attivazioni, infatti, si attesteranno a 2.420 ... piacenzasera.it

Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimi gli aumenti unilaterali degli abbonamenti applicati da Netflix negli anni 2017, 2019, 2021 e novembre 2024 (ad eccezione degli aumenti relativi a nuovi contratti attivati da gennaio 2024). Per ottenere il rimborso, s - facebook.com facebook

Un successo storico: siglati i nuovi contratti della scuola con la firma di tutti i sindacati. Il Governo di centrodestra lavora per il bene degli italiani e considera gli insegnanti un bene prezioso per il Paese. x.com