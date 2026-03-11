I mercati internazionali mostrano segni di fiducia riguardo a una possibile fine del conflitto in Iran, con i prezzi di petrolio e gas che si stabilizzano dopo una recente impennata. Le borse hanno registrato un rimbalzo, mentre gli investitori restano attenti alle risposte del G7 sulle riserve strategiche di petrolio, anche se le decisioni ufficiali ancora devono essere prese.

I mercati internazionali scommettono sulla de-escalation in Iran, rassicurati anche dalle possibili risposte del G7 sulle riserve strategiche di petrolio (anche se i Sette per ora prendono tempo). E proprio su greggio e gas sembra spegnersi la fiammata iniziata la scorsa settimana con la guerra mossa da Israele e Stati Uniti. Ieri, in un clima positivo di rimbalzo delle Borse europee, il valore del Brent, il principale indice di riferimento per il greggio, è sceso a 91 dollari al barile (-8%), con il Wti che ha seguito a quota 86 dollari al barile (-8,6%). Un calo aiutato anche dai Paesi del Medio Oriente, che hanno ridotto la loro produzione giornaliera di greggio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - I mercati credono alla fine della guerra in Iran. Petrolio e gas, spenta la fiammata. Le Borse rimbalzano

Articoli correlati

Borse rimbalzano e prezzo petrolio si stabilizza, i Mercati scommettono su guerra breveLe Borse rimbalzano, si allenta la pressione sui Titoli di Stato, il prezzo del petrolio si stabilizza mentre cresce l'ottimismo degli investitori...

Rimbalzano le Borse, petrolio e gas in calo. Rallenta ma non si ferma l’aumento di benzina e dieselMilano, 10 marzo 2026 – I prezzi di petrolio e gas in calo, le borse che aprono in positivo.

Aggiornamenti e notizie su I mercati credono alla fine della...

Temi più discussi: Iran, i mercati credono alla fine della guerra. Petrolio-gas, fiammata spenta: Borse rimbalzano; Mercati, gas e petrolio si stabilizzano: le Borse credono alle promesse degli Usa; La guerra in Iran e la geopolitica del petrolio; I mercati non drammatizzano l’Iran.

Cosa temono di più i mercati finanziari dalla guerra Usa-Iranè accaduto abbastanza per delineare i contorni del rischio che la geopolitica e i mercati dovranno affrontare dalla guerra in Iran ... startmag.it

Petrolio e gas, giù i prezzi. Le Borse credono alla Casa BiancaLe parole del presidente Usa sull’ipotesi di guerra breve raffreddano i costi dell’energia. Il Brent crolla a 82 dollari, poi risale. I dubbi nel G7 sul ... repubblica.it

Guerra in Iran, le news di oggi in diretta. Teheran: “Il più vasto attacco dall'inizio della guerra contro obiettivi statunitensi e israeliani” x.com

#Trump sarebbe disponibile ad aprire un dialogo con l’Iran, lo riporta Fox News. Ma #Teheran dopo le minacce del presidente americano alla nuova guida suprema Khamenei alza il tiro e lo attacca “Attento a non essere cancellato tu”. Il capo del Pentagono - facebook.com facebook