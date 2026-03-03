Guerra borse in profondo rosso | Ftse Mib crolla del 4% mentre i prezzi di petrolio e gas volano alle stelle

Le borse europee sono in forte calo a causa della tensione crescente in Medio Oriente. Il Ftse Mib di Milano ha perso il 4%, mentre i prezzi di petrolio e gas sono aumentati notevolmente. La seduta si è svolta in un clima di alta tensione, con le principali piazze finanziarie europee che hanno registrato perdite significative a causa dell’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Guerra, seduta ad alta tensione per le borse di tutta Europa. Piazza Affari scivola pesantemente insieme agli altri listini del continente, zavorrati dall'escalation in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all'Iran e la risposta di Teheran. A metà mattinata l'indice Ftse Mib ha ceduto fino al 4,75%, scendendo sotto quota 45.000 punti (44.079), per poi recuperare parzialmente pomeriggio, pur restando attorno a una perdita del 4% quando manca poco alla chiusura delle contrattazioni. Timori sull'economia globale e sulle forniture energetiche. Gli investitori guardano con preoccupazione alla durata del conflitto. Il presidente americano Donald Trump ha indicato un orizzonte di 4-5 settimane di operazioni, senza escludere un prolungamento.