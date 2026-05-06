Avvistati lupi nei terreni di San Silvestro VIDEO
Nelle vicinanze della chiesa di San Silvestrino a San Silvestro, sono stati avvistati alcuni lupi. La segnalazione è arrivata da un residente del luogo, che ha informato il consigliere comunale sulla presenza di questi animali nei terreni circostanti. Un video che documenta l’avvistamento è stato diffuso, suscitando preoccupazione tra i cittadini della zona.
Lupi a San Silvestro nei pressi della chiesa di San Silvestrino.Questo quanto segnalato da un residente preoccupato al consigliere comunale Eugenio Seccia che abita in zona.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierBisogna ricordare come tenendosi a distanza il lupo non è.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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