Avvistati lupi nei terreni di San Silvestro VIDEO

Nelle vicinanze della chiesa di San Silvestrino a San Silvestro, sono stati avvistati alcuni lupi. La segnalazione è arrivata da un residente del luogo, che ha informato il consigliere comunale sulla presenza di questi animali nei terreni circostanti. Un video che documenta l’avvistamento è stato diffuso, suscitando preoccupazione tra i cittadini della zona.