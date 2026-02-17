Scorribanda dei lupi a San Vittore | Siamo preoccupati ormai circolano liberamente nei centri abitati

Un branco di lupi ha fatto irruzione a San Vittore, causando preoccupazione tra i residenti. La presenza crescente di questi animali nei quartieri ha portato molte persone a temere per la sicurezza dei bambini e dei propri animali domestici. Ultimamente, le segnalazioni di avvistamenti si sono moltiplicate, anche nelle zone più centrali del paese. Un residente ha raccontato di aver visto un branco attraversare la strada principale mentre passeggiava con il cane.

Sono ormai sempre più frequenti gli avvistamenti di lupi in città, dopo quello di qualche settimana fa a Gattolino, si registra una scorribanda di lupi a San Vittore "Attenti al lupo": gli avvistamenti ormai sono sempre più frequenti ed è chiaro che non è più solo un problema per allevatori ed agricoltori. Questi animali selvatici si spingono con una certa disinvoltura verso i centri abitati e aumento gli 'incontri ravvicinati' con le persone. Qualche settimana fa la segnalazione a Gattolino, ora si registra una scorribanda di lupi nella frazione di San Vittore. Lo segnalano alcuni residenti piuttosto allarmati per questo andazzo: "Due giorni fa abbiamo avvistato alcuni lupi a San Vittore, a mezzo chilometro dal centro abitato".