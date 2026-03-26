Toni Servillo e Mario Martone girano un nuovo film | avvistati a Napoli Centrale | VIDEO

Stamattina, nella stazione di Napoli Centrale, sono stati visti Toni Servillo e Mario Martone mentre si trovavano sul set di un nuovo film diretto dal regista napoletano. Le riprese sono in corso e le immagini mostrano i due attori e il regista impegnati nelle scene. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulla data di uscita del film.

Le immagini "rubate" nella stazione partenopea. Il film in lavorazione si intitola "Scherzetto" e dovrebbe uscire a fine anno Stamattina Toni Servillo e Mario Martone sono stati avvistati nella stazione di Napoli Centrale, impegnati nelle riprese del nuovo film del regista napoletano. In molti viaggiatori hanno riconosciuto i due artisti, legati da uno storico sodalizio creativo, mentre la troupe lavorava tra le scale mobili e le aree interne dello scalo ferroviario. Il film in lavorazione si intitola “Scherzetto”. La pellicola – attesa nelle sale per la fine del 2026 – è ambientata a Napoli e si configura come un dramma da camera, con una narrazione intima e concentrata sui rapporti familiari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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