Sostenibilità ambientale in edilizia Filippo Colonna è il nuovo presidente di Cortexa fino al 2028

Filippo Colonna, amministratore delegato del Gruppo Ivas di San Mauro Pascoli, è stato nominato presidente di Cortexa, l’associazione che si occupa di sostenibilità ambientale in edilizia. La nomina ha effetto fino al 2028. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente dall’organizzazione. La sua nomina segna un cambiamento nella guida dell’associazione.

Filippo Colonna, Ceo del Gruppo Ivas di San Mauro Pascoli, ha assunto la carica di presidente di Cortexa. Colonna ha alle spalle una lunga esperienza nel settore dell'edilizia professionale, che lo ha portato a ricoprire ruoli di rilievo in diverse e importanti aziende.

