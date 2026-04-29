Haddad Maia crolla a Madrid | allenamenti estremi per la rinascita

Beatriz Haddad Maia è stata eliminata al primo turno del torneo di Madrid dalla giocatrice numero 69 del ranking WTA. La tennista brasiliana, che si sta allenando sotto la guida di Carlos Martinez, ha affrontato questa partita dopo aver adottato un nuovo regime di allenamenti considerato molto intenso. La sconfitta segna un passo negativo nel suo percorso attuale.

? Cosa sapere Beatriz Haddad Maia eliminata al primo turno a Madrid da Jessica Bouzas Maneiro.. La numero 69 WTA segue il nuovo regime di allenamento con Carlos Martinez.. A Madrid, la numero 69 del ranking WTA Beatriz Haddad Maia ha subito un arresto netto nel suo percorso di risalita, venendo eliminata al primo turno dal talento di Jessica Bouzas Maneiro con un punteggio che ha la brasiliana concedere soltanto due game alla rivale. Il momento attuale per l’atleta carioca rappresenta una fase di profonda introspezione tecnica e psicologica, segnata da un distacco dai vertici del tennis mondiale che lei stessa definisce come un processo di conoscenza personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Haddad Maia crolla a Madrid: allenamenti estremi per la rinascita Notizie correlate Pronostico e quote Beatriz Haddad Maia – Jessica Bouzas Maneiro, WTA Madrid 21-04-2026Beatriz Haddad Maia e Jessica Bouzas Maneiro si affronteranno sul “Manolo Santana” intorno alle ore 12:30, dopo la fine del match di apertura. WTA Merida 2026, vittorie per Boulter e Stakusic. Eliminate Haddad Maia e YastremskaSi apre il primo turno dei Merida Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 500 scattato nell’omonima città messicana: l’azzurra Jasmine Paolini,...