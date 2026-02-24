WTA Merida 2026 vittorie per Boulter e Stakusic Eliminate Haddad Maia e Yastremska

Jasmine Paolini ha passato il primo turno dei Merida Open 2026 grazie a una wild card, mentre Haddad Maia e Yastremska sono state eliminate. La vittoria di Paolini si è concretizzata con un punteggio convincente, grazie a una buona strategia in campo. Le altre giocatrici hanno affrontato sfide intense, ma alcune sono uscite sconfitte. La competizione continua con l’obiettivo di determinare la miglior giocatrice del torneo.

Si apre il primo turno dei Merida Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 500 scattato nell'omonima città messicana: l' azzurra Jasmine Paolini, in tabellone grazie ad una wild card, è la testa di serie numero 1 ed ha ottenuto un bye, passando direttamente agli ottavi. Avanzano le due wild card scese in campo: la britannica Katie Boulter regola la brasiliana Beatriz Haddad Maia, sconfitta con un duplice 6-4, mentre la canadese Marina Stakusic elimina l'ucraina Dayana Yastremska, numero 5 del seeding, eliminata con lo score di 6-4 6-3. Nella parte bassa del tabellone, invece, la colombiana Emiliana Arango supera l'austriaca Anastasia Potapova con il punteggio di 7-6 (0) 6-2, infine la qualificata andorrana Victoria Jimenez Kasintseva piega in tre set la kazaka Yulia Putintseva, battuta per 6-4 1-6 6-4.