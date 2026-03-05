Condannato per violenze su alcuni alunni di una scuola | ex maestro dovrà risarcire 868mila euro al ministero

Un ex maestro di una scuola elementare in Bergamasca è stato condannato a risarcire il ministero dell'Istruzione con 868 mila euro. La condanna deriva da un procedimento legale in cui è stato riconosciuto colpevole di aver commesso violenze sessuali su alcuni alunni della stessa scuola. La decisione giudiziaria è stata emessa dopo un processo che ha coinvolto le autorità competenti.

Un ex maestro di una scuola elementare della Bergamasca, che era stato condannato per violenza sessuale nei confronti dei suoi alunni, è stato condannato a risarcire il ministero dell'Istruzione. Bergamo, 5 marzo 2026 – Dovrà risarcire il ministero dell'Istruzione per circa 868mila euro.