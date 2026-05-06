Avs | Una amministrazione distratta chiude le aree di gioco per bambini

Un rappresentante di Arezzo 2020Alleanza Verdi e Sinistra ha criticato l’amministrazione comunale, accusandola di essere distratta e di aver chiuso le aree di gioco per bambini. La stessa organizzazione ha anche segnalato che da anni le strade della città presentano buche, e che le recenti asfaltature sembrano più un tentativo di recupero elettorale che una vera soluzione ai problemi della viabilità.

Arezzo, 6 maggio 2026 – “Da una parte anni di buche nelle strade che oggi si cerca di far dimenticare con asfaltature dal sapore elettorale” così Arezzo 2020Alleanza Verdi e Sinistra. “Dall’altra, una preoccupante disattenzione verso le numerose e ripetute richieste di intervento per l’adeguamento e la manutenzione delle aree gioco dedicate ai bambini, sia nei parchi cittadini che nelle frazioni. Il risultato di questa mancanza di programmazione è evidente: invece di provvedere alla riparazione o alla sostituzione delle strutture danneggiate, in questi giorni si è arrivati alla chiusura di importanti aree gioco, come quelle del Pionta e del parco di via Curina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avs: “Una amministrazione distratta chiude le aree di gioco per bambini” Notizie correlate Avs e Arezzo 2020: "Una amministrazione distratta chiude le aree di gioco per bambini""Da una parte anni di buche nelle strade che oggi si cerca di far dimenticare conasfaltature dal sapore elettorale. Leggi anche: Arezzo, chiuse le aree gioco per bambini: “Così finalmente non romperanno più le altalene da soli” Contenuti e approfondimenti I convegni non servono. Lite tra Giacobazzi, PD e AVSIncontro sul commercio, bocciata una mozione presentata da Forza Italia Il Comune per giovedì organizza il ’Verde che vale’, vediamo chi partecipa.... msn.com Nobili (Avs), 'si renda più accessibile l'amministrazione di sostegno'La normativa nazionale c'è da vent'anni, ma per molte famiglie l'Amministrazione di sostegno resta un percorso complesso. Questa proposta nasce per non lasciare sole le tantissime persone coinvolte ... ansa.it