Arezzo ha deciso di chiudere le aree gioco per bambini, citando come motivo il comportamento dei più piccoli che avrebbe danneggiato le altalene. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato del Partito Democratico locale. La chiusura interessa tutte le zone dedicate ai bambini, che saranno temporaneamente interdette. La motivazione ufficiale riguarda la prevenzione di ulteriori danni alle attrezzature.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato PD Arezzo AREZZO – Dopo anni di richieste ignorate, manutenzioni rimandate e giochi lasciati marcire sotto sole, pioggia e bestemmie dei genitori, il Comune di Arezzo ha finalmente trovato la soluzione definitiva al degrado delle aree per bambini: chiuderle direttamente. Le storiche aree gioco del Pionta e di via Curina sono state transennate nei giorni scorsi “per motivi di sicurezza”, inaugurando quello che secondo l’amministrazione potrebbe diventare “un nuovo modello urbano sostenibile: meno manutenzione, meno problemi, meno bambini”. “Ci accusano di non intervenire da anni, ma non è vero”, precisa un assessore indicando con orgoglio una buca rattoppata davanti a un seggio elettorale.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, chiuse le aree gioco per bambini: “Così finalmente non romperanno più le altalene da soli”

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