Avs e Arezzo 2020 | Una amministrazione distratta chiude le aree di gioco per bambini

L’amministrazione comunale ha deciso di chiudere le aree di gioco per bambini, suscitando reazioni tra i cittadini. Nel frattempo, si registrano interventi di asfaltatura nelle strade cittadine, interventi che alcuni considerano legati a campagne elettorali. Le decisioni sulla gestione degli spazi pubblici sono state oggetto di discussione, mentre le strade continuano a presentare numerose buche, nonostante gli interventi recenti.

"Da una parte anni di buche nelle strade che oggi si cerca di far dimenticare conasfaltature dal sapore elettorale. Dall’altra, una preoccupante disattenzione verso lenumerose e ripetute richieste di intervento per l’adeguamento e la manutenzionedelle aree gioco dedicate ai bambini, sia nei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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