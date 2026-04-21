Via Filzi Avs e Arezzo 2020 | Da Comanducci il voltafaccia che non convince

Un episodio che ha attirato l’attenzione riguarda il ripensamento del candidato sindaco di Fare, avvenuto in merito alla sua posizione su via Fabio Filzi. Un’altra voce critica proveniente da un’altra formazione politica ha definito la mossa come un classico voltafaccia elettorale, percependo il cambiamento come una mossa poco nitida. La vicenda si svolge nel contesto di un’area che, secondo alcuni, è caratterizzata da un’ambiente difficile e compromesso.

“Quello del candidato sindaco di Fare, Marcello Comanducci, non è un ripensamento nobile. Siamo davanti al più classico dei voltafaccia elettorali: quello che sa di fango – e non solo metaforicamente, visto che parliamo del pantano di via Fabio Filzi.”A parlare sono i rappresentanti di Avs e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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