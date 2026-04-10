Arezzo 2020 e Avs sulla giunta Ghinelli | Un’inaugurazione al giorno cerca di togliere il ritardo politico di torno

Arezzo nel 2020 ha visto numerose inaugurazioni che, secondo alcuni osservatori, sembrano più rivolte a mascherare il ritardo politico che a presentare progetti concreti. Un commento critico sottolinea come queste cerimonie preelettorali, spesso organizzate con cadenza giornaliera, abbiano perso il significato di eventi legati a opere completate e utili. La percezione è che si tratti di iniziative più simboliche che realizzate in modo approfondito.

“Le inaugurazioni preelettorali sono una vecchia storia, roba da prima repubblica. Ma almeno, una volta, dietro il nastro c’era un’opera finita, utile, pensata dentro una visione. Qui invece il copione è più povero: si inaugura tutto insieme, in blocco, a ridosso del voto. Non perché le opere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

«Un’inaugurazione al giorno cerca di “togliere il ritardo politico di torno»Arezzo, 10 aprile 2026 – «Un’inaugurazione al giorno cerca di “togliere il ritardo politico di torno…».

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