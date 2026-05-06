Il Grande Fratello Vip ha registrato ieri ascolti record, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La conduttrice ha condiviso il suo entusiasmo, mentre una nota opinionista ha rivolto una frecciatina indiretta alla produzione. Nonostante le voci di una possibile crisi, il reality continua a essere al centro delle conversazioni televisive, grazie ai dati di ascolto che hanno superato le aspettative.

Altro che programma in crisi: il GF Vip torna a far parlare di sé e lo fa nel modo più semplice possibile, quello che conta davvero in tv: gli ascolti. Dopo settimane di critiche e articoli che lo davano per spacciato, il reality di Ilary Blasi si prende una rivincita rumorosa, rimettendo tutto in discussione. Il GF Vip è un reality ormai morto e sepolto? Assolutamente no: gli ascolti volano!. La serata del 5 maggio ha raccontato una storia ben diversa da quella che circolava negli ultimi tempi. Su Rai 1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti ha totalizzato il 17,5% di share con quasi 3 milioni di spettatori, ma su Canale 5 il GF Vip ha fatto ancora meglio: 18,6% di share e oltre 2,2 milioni di telespettatori.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avete fatto il funerale al GF VIP troppo presto: ieri ascolti record, Ilary festeggia, Selvaggia lancia una frecciatina!

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