Avengers | Doomsday uno spoiler enorme rivela un dettaglio chiave della trama

Durante un’intervista, il compositore Alan Silvestri, noto per aver scritto le colonne sonore dei film sui Vendicatori, ha forse rivelato involontariamente un dettaglio importante sulla trama di Avengers: Doomsday. Le sue dichiarazioni sembrano suggerire un elemento centrale della storia, anche se non sono state ufficialmente confermate. Le anticipazioni sul film continuano a circolare, alimentando l’interesse tra i fan e gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.

Interrogato sul suo lavoro nel film Alan Silvestri, storico compositore dei film sui Vendicatori, si è forse lasciato scappare più del dovuto sulla trama del crossover Marvel A volte, le indiscrezioni arrivano dai posti più impensati. Oggi è il turno di Alan Silvestri, il compositore della colonna sonora di Avengers: Doomsday, che, mentre è nel pieno del suo lavoro sulla colonna sonora del film, si è lasciato scappare uno spoiler. Il compositore ha rivelato per sbaglio che visiteremo una location iconica della Marvel, che i fan dei fumetti conoscono molto bene e che è rivelatrice nei confronti della trama del film. Qual è lo spoiler su Avengers: Doomsday trapelato In un post su Instagram ora cancellato, il compositore ha condiviso una foto che mostra come il film .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Avengers Doomsday: il TRAILER TRAPELATO RIVELA QUALCOSA di INCREDIBILE + INFO sui PROSSIMI TEASER

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Ecco un recap di tutte le indiscrezioni trapelate riguardanti la trama di Avengers: Doomsday, oltre alle informazioni ufficiali già annunciate. https://cinema.everyeye.it/notizie/avengers-doomsday-sappiamo-trama-873467.htmlutm_medium=Social&utm_sour - facebook.com facebook