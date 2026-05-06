Avellino operato al rene sano | perse la vita Il figlio | vita stravolta ora giustizia

A Avellino si svolge un processo legato a un errore medico avvenuto presso il centro sanitario Villa Ester, che ha portato alla morte di un paziente operato al rene sano. In aula sono in corso le testimonianze dei consulenti e si discute del caso. Il figlio della vittima ha commentato come questa vicenda abbia profondamente cambiato la sua vita e ha chiesto giustizia.

Operato al rene sano, morì. In aula sfilano i consulenti. Ritorna davanti ai giudici il processo legato ad un errore medico avvenuto a Villa Ester ad Avellino e che ha portato alla morte il paziente Eduardo Colacicco nell’ottobre del 2020. Aveva 78 anni. Domani in aula verrà ascoltato un altro consulente tecnico. Precedentemente era stata ascoltata la consulente Arianna Tuccillo - perito e medico nucleare nominata dal giudice del tribunale di Avellino sentita nel corso di un’udienza camerale – che aveva concluso sostenendo che prima di intervenire chirurgicamente per asportare un tumore al lato sano del paziente Colaccicco, era necessario effettuare ulteriori accertamenti.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Avellino, operato al rene sano: perse la vita. Il figlio: vita stravolta, ora giustizia Notizie correlate Dialisi domiciliare, paziente zero trapiantato al rene: ora tornerà ad una vita normaleE’ stato il primo paziente dell’Asl Salerno a sperimentare i vantaggi dell’emodialisi domiciliare, il servizio innovativo, attivato dall’Asl Salerno... Leggi anche: Arbitraggi ostili, mercato bloccato, la vita del Napoli stravolta dopo quel 3-1 all’Inter