Arbitraggi ostili mercato bloccato la vita del Napoli stravolta dopo quel 3-1 all’Inter

Un arbitraggio contestato ha bloccato il mercato e cambiato le sorti del Napoli dopo la sconfitta contro l’Inter. La decisione dell’arbitro ha suscitato proteste e ha influenzato le scelte di molte operazioni di mercato, interrompendo trattative importanti. I giocatori sono rimasti in attesa di chiarimenti, mentre i dirigenti cercano di risolvere la situazione. La vicenda ha lasciato il club in una posizione difficile, con molte incognite sul futuro.

© Ilnapolista.it - Arbitraggi ostili, mercato bloccato, la vita del Napoli stravolta dopo quel 3-1 all’Inter

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 26° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Non di cronaca nera. Amo scrivere di calcio. Se gli eventi mi impongono di fare altrimenti l’umore si scora. E mi sussurra di lasciar perdere. L’Onorata Società prosegue risoluta nel suo piano criminoso. Senza vacillare. Un terzo scudetto in quattro anni sposterebbe troppi equilibri. Sbarrare. Impedire. Tuonò Marotta il 25 ottobre. Non ci sarà mai più una sola partita pulita per il Napoli. Ogni settimana un episodio contro. In più l’orribile porcata del mercato bloccato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Tommaso Paradiso e la sua vita stravolta dopo la nascita della figlia: il tenero racconto del cantautore FIGC rinvia la decisione: mercato del Napoli ancora bloccatoLa FIGC ha deciso di rinviare la comunicazione ufficiale, mantenendo ancora bloccato il mercato invernale del Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Lazio, Sarri: «Il settore ospiti mi ha commosso come mai, paghiamo arbitraggi e mercato bloccato»A un mese esatto da Parma, la Lazio di Sarri torna a vincere e lo fa ancora in trasferta, nella prima partita lontano da Roma del nuovo anno. A Verona decide un autogol di Nelsson su cross di Lazzari: ... ilmessaggero.it