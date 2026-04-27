Dialisi domiciliare paziente zero trapiantato al rene | ora tornerà ad una vita normale

Un paziente dell’Asl Salerno, che aveva iniziato a utilizzare l’emodialisi domiciliare lo scorso anno, è stato il primo a beneficiare di questo servizio innovativo nella zona. Dopo aver ricevuto un trapianto di rene, ora si prepara a riprendere una vita normale. Il percorso ha permesso al paziente di mantenere uno stato di salute ottimale fino all’intervento, facilitando così il suo ritorno a un’esistenza quotidiana più stabile.

E’ stato il primo paziente dell’Asl Salerno a sperimentare i vantaggi dell’emodialisi domiciliare, il servizio innovativo, attivato dall’Asl Salerno lo scorso anno, che lo ha accompagnato fino alla chiamata per il trapianto del rene, consentendogli di arrivare all’appuntamento nelle migliori.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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