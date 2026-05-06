Avellino-Modena trentottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentottesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si sfidano Avellino e Modena. La partita rappresenta un match cruciale per gli irpini, che devono vincere per mantenere vive le speranze di accesso ai playoff, mentre gli emiliani, già qualificati, cercano di consolidare la loro posizione. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà visibile su canali sportivi dedicati.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Per raggiungere i playoff gli irpini devono vincere e sperare in qualche risultato favorevole, ma gli emiliani, già certi di prendere parte alla post season, non vanno sottovalutati. AVELLINO-MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli irpini vogliono cullare il sogno promozione. Serve, però, una vittoria per chiudere all’ottavo posto, l’ultimo utile per i playoff, ma potrebbe non bastare. In caso di successo, l’arrivo a pari punti con il Cesena, farebbe scivolare la squadra di Ballardini al nono posto, mentre raggiungerebbe i playoff in caso di arrivo a pari punti con Cesena e Mantova.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Avellino-Modena, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Catanzaro vs Bari, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Frosinone vs Mantova, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Biglietti Avellino-Modena, le info sulla prevendita; Verso Avellino-Modena, l’ultima volta al Partenio-Lombardi è andata così; Pronostico Avellino-Modena: irpini favoriti; Serie B, il Venezia torna in A: bagarre in coda. Pronostico Avellino-Modena: Ballardini completa l’operaAvellino-Modena è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Avellino-Modena: pronostico, quote e info bigliettiVenerdì sera il Partenio-Lombardi ospita uno degli incontri più interessanti della trentottesima giornata di Serie B. L'Avellino, ottavo in classifica con 46 punti, cerca punti pesanti per qualificars ... msn.com LabTv. . L’attesa per Avellino- Modena, l’ultima gara del campionato cresce: questa mattina si sono registrate lunghe file ai botteghini dello stadio Partenio Lombardi per una serata che sarà all’insegna della festa e delle residue speranze play off - facebook.com facebook