Autostrada A1 | chiusure notturne tratto Barberino-Calenzano Sesto Fiorentino
La notte scorsa, i lavori di manutenzione sulla A1 hanno causato la chiusura del tratto tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino. La chiusura si è resa necessaria per permettere interventi di riparazione sui viadotti. La strada resterà chiusa fino alle prime ore del mattino, con deviazioni indicate lungo il percorso.
ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio 2026, sarà chiuso il tratto Barberino-Calenzano Sesto Fiorentino, verso Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma”, e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino; -nelle due notti di sabato 21 e domenica 22 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino, verso Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per una notte
Questa notte l'autostrada A1 tra Calenzano e Barberino sarà chiusa per alcune ore.
Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per due notti
Questa notte, l'autostrada A1 tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino resterà chiusa per due notti.
Autostrada. Chiusura notturna tratto Barberino e Calenzano-Sesto FiorentinoSESTO FIORENTINO - Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, nei ... piananotizie.it
Autostrada A1: stazioni di Chiusi Chianciano Terme e Arezzo chiuse una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì ... firenzepost.it
Sulla #A1, stanotte, dalle 22 alle 6, chiusura del tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, in direzione Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cale x.com
#videonotiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS Sulla #A1 per traffico intenso code a tratti tra Firenze-Scandicci e Incisa-Reggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla #FiPiLi per ripristino incidente 3 k facebook