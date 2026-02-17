La notte scorsa, i lavori di manutenzione sulla A1 hanno causato la chiusura del tratto tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino. La chiusura si è resa necessaria per permettere interventi di riparazione sui viadotti. La strada resterà chiusa fino alle prime ore del mattino, con deviazioni indicate lungo il percorso.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio 2026, sarà chiuso il tratto Barberino-Calenzano Sesto Fiorentino, verso Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma”, e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino; -nelle due notti di sabato 21 e domenica 22 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino, verso Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne tratto Barberino-Calenzano Sesto Fiorentino

Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per una notteQuesta notte l’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino sarà chiusa per alcune ore.

Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per due nottiQuesta notte, l’autostrada A1 tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino resterà chiusa per due notti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.