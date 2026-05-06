Autostrada A1 incidente in galleria tra camion e furgone

Nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, si è verificato un incidente nella galleria dell’autostrada A1 tra un camion e un furgone, causando disagi al traffico tra le città di Milano e Napoli. La collisione ha coinvolto i due veicoli, rallentando la circolazione nella zona interessata e creando code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Firenze, 6 maggio 2026 – Disagi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, sulla autostrada A1 Milano-Napoli. Un incidente si è verificato nel tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, in direzione di Firenze, causando importanti ripercussioni sulla circolazione. L'incidente in galleria tra camion e furgone. Lo scontro, avvenuto all’altezza del km 270+100 all’interno della galleria Santa Lucia, verso Calenzano, ha coinvolto un furgone e un camion. A seguito dell’impatto, il traffico è andato in tilt e si sono formati fino a 8 chilometri di coda. La circolazione è tornata poi gradualmente a riprendere. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori di Autostrade per l’Italia insieme ai mezzi di soccorso meccanico e sanitario, impegnati nella gestione dell’emergenza e nel ripristino delle condizioni di sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autostrada A1, incidente in galleria tra camion e furgone MAXI INCIDENTE IN GALLERIA SULL’’A1: SCONTRO TRA TIR. UN MORTO E CHIUSA L’AUTOSTRADA Notizie correlate Incidente A1, scontro tra due camion in galleria Monte Mario nel Bolognese: un morto e autostrada chiusaTragico incidente in A1 nella galleria Monte Mario nei pressi di Sasso Marconi, nel Bolognese: un camionista è morto. Incidente oggi in A1 a Bologna, scontro tra camion: un morto. Autostrada chiusa verso nordBologna, 16 marzo 2026 – Tragico incidente tra camion oggi all’ora di pranzo, all'interno della galleria Monte Mario: una persona ha perso la vita. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caos in autostrada per un incidente. Traffico bloccato anche per l'elisoccorso; Pauroso scontro in A1, camion perde il carico che travolge auto nell’altra carreggiata; Tragedia sull’A1 tra Ferentino e Anagni: morto un 52enne, grave un ferito; Incidente stradale in autostrada A1 a Sinalunga, due feriti. Autostrada A1, incidente in galleria tra camion e furgoneÈ successo nella galleria Santa Lucia tra Barberino e Calenzano verso Firenze. Fino a 8 chilometri di coda, sul posto tutti i soccorritori ... lanazione.it Incidente A1 oggi: 7 km di coda tra Barberino e CalenzanoserioIncidente A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, in direzione Firenze: i percorsi alternativi. sicurauto.it Aveva 10 chili di marijuana nel sacco da boxe: fermato in autostrada a Bologna VIDEO - facebook.com facebook