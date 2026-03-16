Incidente oggi in A1 a Bologna scontro tra camion | un morto Autostrada chiusa verso nord

Oggi all’ora di pranzo si è verificato un incidente sulla A1 a Bologna, all’interno della galleria Monte Mario, coinvolgendo due camion. Uno dei veicoli ha subito danni gravi e una persona a bordo è deceduta. L’autostrada è stata chiusa verso nord per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Bologna, 16 marzo 2026 – Tragico incidente tra camion oggi all’ora di pranzo, all'interno della galleria Monte Mario: una persona ha perso la vita. Lo schianto è avvenuto in direzione nord, all’altezza del chilometro 207. Sul posto, impegnati dalle 13.30, sono accorsi i vigili del fuoco del Comando di Bologna Per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono intervenute due squadre di pompieri, supportate dall'autogru inviata dalla sede centrale. Il traffico è attualmente interrotto in direzione Nord per consentire le complesse manovre dei soccorritori e i rilievi di rito. Sul posto sono presenti i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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