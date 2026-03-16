Incidente A1 scontro tra due camion in galleria Monte Mario nel Bolognese | un morto e autostrada chiusa

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato in autostrada A1 nella galleria Monte Mario vicino a Sasso Marconi, nel Bolognese. Due camion sono entrati in collisione, causando la morte di uno dei conducenti. La carreggiata è stata chiusa al traffico e sono intervenuti i soccorritori sul posto. La polizia sta effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

Tragico incidente in A1 nella galleria Monte Mario nei pressi di Sasso Marconi, nel Bolognese: un camionista è morto. Traffico interrotto in direzione Nord, i pompieri sono al lavoro per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza il tratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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