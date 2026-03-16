Incidente A1 scontro tra due camion in galleria Monte Mario nel Bolognese | un morto e autostrada chiusa

Un incidente si è verificato in autostrada A1 nella galleria Monte Mario vicino a Sasso Marconi, nel Bolognese. Due camion sono entrati in collisione, causando la morte di uno dei conducenti. La carreggiata è stata chiusa al traffico e sono intervenuti i soccorritori sul posto. La polizia sta effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

Tragico incidente in A1 nella galleria Monte Mario nei pressi di Sasso Marconi, nel Bolognese: un camionista è morto. Traffico interrotto in direzione Nord, i pompieri sono al lavoro per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza il tratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente oggi in A1 a Bologna, scontro tra camion: un morto. Autostrada chiusa verso nordBologna, 16 marzo 2026 – Tragico incidente tra camion oggi all’ora di pranzo, all'interno della galleria Monte Mario: una persona ha perso la vita. Incidente in A1, scontro tra un mezzo pesante e un’auto. Autostrada chiusa in entrambe le direzioniFirenze, 14 febbraio 2026 – Un incidente in A1, avvenuto nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, ha creato diversi disagi alla circolazione. Contenuti e approfondimenti su Monte Mario Discussioni sull' argomento Scontro tra mezzi pesanti in una galleria in A1, morto un camionista; Case spiate, telecamere nei bagni e registrazioni a partire dal 2019: tra le vittime ci sono studenti, minorenni e allievi militari. Incidente A1, scontro tra due camion in galleria Monte Mario nel Bolognese: un morto e autostrada chiusaTragico incidente in A1 nella galleria Monte Mario nei pressi di Sasso Marconi, nel Bolognese: un camionista è morto ... fanpage.it Incidente oggi in A1 nel Bolognese, scontro tra camion: un morto. Autostrada chiusa verso nordLo schianto nella galleria Monte Mario a Sasso Marconi, code fino a 10 km e traffico in tilt: le strade alternative per chi viaggia. Distribuita l’acqua agli automobilisti bloccati. Sul posto i vigili ... ilrestodelcarlino.it Sasso Marconi, incidente in A1 nella galleria Monte Mario: un morto x.com Alberi caduti nella riserva Turisti con monopattini elettrici passano dalla riserva naturale di Monte Mario per raggiungere lo stadio Olimpico, trovando alberi caduti sul sentiero principale. Polizia Roma Capitale Roma Natura - facebook.com facebook