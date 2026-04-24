Massimo Nieddu del Pd | Tenuità del fatto per la corruzione? Dal Ministro Nordio dichiarazioni raccapriccianti
“Ieri, rispondendo al “question time” alla Camera, il Ministro della Giustizia Nordio ha affermato che data la presenza nel nostro sistema giuridico dei concetti di “tenuità del fatto” (articolo 131-bis del Codice Penale) e di “modica quantità di sostanze stupefacenti detenute” (articolo 73 del.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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