Autonomia differenziata | Regioni riattivano le richieste Pd all’opposizione e rischio disuguaglianze territoriali

Le regioni riprendono le richieste di autonomia differenziata, dopo che il governo ha riattivato le procedure, causando polemiche tra i partiti. Il Partito Democratico si oppone con forza, accusando il governo di alimentare disuguaglianze tra territori. Alcune regioni come Lombardia e Veneto hanno già presentato nuove richieste ufficiali, puntando a ottenere più competenze su istruzione e sanità. La situazione rischia di creare ulteriori divisioni nel Paese, mentre il dibattito si fa più acceso tra le parti coinvolte. La questione resta al centro dell’attenzione politica.

Autonomia, la Regione riaccelera: il Pd alza le barricate. Il progetto di autonomia differenziata torna a farsi strada nel dibattito politico italiano, con alcune regioni che riattivano le procedure per ottenere maggiori competenze. L'iniziativa, sostenuta dall'esecutivo, ha immediatamente suscitato le critiche del Partito Democratico, che parla di una "forzatura" e teme un'accentuazione delle disuguaglianze territoriali. La questione, che aveva attraversato fasi di stallo negli anni precedenti, riemerge con la prospettiva di una possibile revisione dell'assetto istituzionale del Paese. Le Radici della Rivendicazione Regionale. L'autonomia differenziata delle Regioni ha scatenato ancora polemiche dopo che alcuni presidenti di Regione hanno firmato accordi preliminari con il governo Meloni il 18 e 19 novembre 2025. L'autonomia differenziata può accentuare le disuguaglianze nell'assistenza sanitaria tra Nord e Sud, rischiando di consolidare le differenze esistenti. L'Autonomia riparte dalle Regioni amiche. Il Pd: Nuova forzatura. La Lega esulta. Le opposizioni protestano. Ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera agli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra governo e quattro regioni: Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte. Gli schemi di intesa preliminare sull'Autonomia differenziata tra il Governo e le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, che hanno avviato il negoziato con lo Stato, sono stati formalmente portati all'attenzione del Consiglio dei ministri. Approvazione del decreto legge energia con misure per tagliare le bollette, in particolare a carico delle imprese e delle famiglie fragili.