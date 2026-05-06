Auto Union Lucca | l’ossessione per la velocità risorge dopo un secolo

A distanza di quasi un secolo, l’interesse per le auto da corsa si riaccende con un nuovo progetto in Toscana. Nel 1935 un prototipo attraversò la regione toccando i 326,975 kmh, stabilendo il record di velocità mondiale. La vettura di allora rappresentò un risultato straordinario per l’epoca, attirando l’attenzione di appassionati e specialisti. Ora, un nuovo tentativo si prepara a ripercorrere quella strada, con l’obiettivo di superare i record storici.

Le grandi case automobilistiche d’Europa così si sfidavano in pista nelle celebri «stagioni dei Gran Premi», una F1 ante litteram. Finito l’anno sportivo il duello si spostava su strade chiuse al traffico, sul miglio lanciato. Qual era la macchina più veloce del mondo? L’Auto Union Lucca e il record del 1935 Nella pausa tra la stagione 1934 e 1935 Auto Union, progenitrice di Audi, decise di riprendersi il record di velocità difeso dall’antenata della Mercedes, e per farlo progettò un prototipo ai limiti della fantasia. Sui disegni della Auto Union che correva in pista, la casa tedesca costruì una bestia da velocità, che assomigliava più a un aereo che a un’auto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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