L' ultima rinascita Dei ed eroi agli albori dell' età della tecnica 1890 1935

La mostra porta in scena la straordinaria rinascita degli dei antichi sulle affiches pubblicitarie dell’Italia della Belle époque attraverso 54 opere raramente esposte al pubblico, normalmente conservate nei depositi del Museo Nazionale Collezione Salce. I lavori, eccezionali per qualità estetica e valore storico-culturale, vanno dai grandi cartelloni pubblicitari di Adolf Hohenstein, Leopoldo Metlicovitz, Giovanni M. Mataloni, Marcello Dudovich, Duilio Cambellotti, Plinio Codognato, alle straordinarie copertine d’autore della Piccola Biblioteca di Scienze Moderne dell’editrice torinese Bocca, fino alle due rare latte realizzate da Hohenstein per la ditta Cinzano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L’età dei social non è una questione tecnica, ma educativa come sostiene Daniele NovaraChiedersi quando un ragazzo o una ragazza sia davvero pronto ad affrontare i social media senza esserne travolto non è una questione di competenze...

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20 frasi di Cesare Pavese che ci insegnano l’arte della rinascita e dei nuovi iniziScopri come Cesare Pavese trasforma il dolore in forza. 20 frasi iconiche e una riflessione profonda sull'arte di rinascere e il coraggio di ricominciare ogni giorno. libreriamo.it

Tempo di Quaresima, Pasqua e rinascitaNell'appuntamento mensile alla Casa Museo Dino Coltro, emergerà lo sguardo etnografico e poetico dell'autore, capace di dare voce ai gesti antichi e al loro significato più profondo. Le letture accomp ... veronasera.it

BUONA PASQUA DI RINASCITA! Questo scatto è stato fatto l'ultima volta che siamo stati al Santo Sepolcro a Gerusalemme, dove il Signore Gesù è risorto. Quante volte in quel luogo e ovunque nel nostro cammino siamo stati risollevati, pacificati, incoraggiati, - facebook.com facebook