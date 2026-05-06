Auto tampona lo scuolabus | paura per un bambino in via Fiorentina

Ieri pomeriggio, intorno alle 14, sulla via Fiorentina a Ponte alla Pergola, un'auto ha tamponato un pulmino scolastico. L'incidente ha scatenato timori per la sicurezza di un bambino a bordo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni di tutti i presenti. Nessuna informazione è stata diffusa sulle eventuali conseguenze o feriti.

Tanta paura ieri intorno alle ore 14 sulla via Fiorentina a Ponte alla Pergola, quando un pulmino scuolabus è stato tamponato da una automobile. In seguito all’incidente sono stati trasportati dai volontari della Croce Verde di Chiazzano al Pronto Soccorso del San Jacopo di Pistoia un bambino in codice verde e la persona che era guida dell’auto in codice giallo. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente - adesso al vaglio della polizia locale che è arrivata sul posto per i rilievi - pare che lo scuolabus stesse percorrendo la Fiorentina in direzione Bottegone quando si è fermato per far scendere il bambino e l’auto, che proveniva da Pistoia sempre nella stessa direzione del pulmino, lo avrebbe tamponato facendo volare il piccolo passeggero a terra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto tampona lo scuolabus: paura per un bambino in via Fiorentina Notizie correlate Incidente tra scuolabus e auto, donna incastrata nell’auto e paura per i bambini: 7 soccorsi dal 118Mercatale di Sassocorvaro (Pesaro Urbino), 18 febbraio 2026 – Incidente contro lo scuolabus: donna incastrata tra le lamiere, paura per i bambini. Leggi anche: Tampona un'auto con un bambino a bordo e scappa: a giudizio per omissione di soccorso Una raccolta di contenuti Si parla di: Auto tampona lo scuolabus: paura per un bambino in via Fiorentina. Terrore sullo scuolabus: lo schianto frontale, feriti 10 bambini. Grave il conducente dell'auto di 20 anniPaura per una decina di bambini della scuola elementare, nella mattina di lunedì 30 marzo. Lo scuolabus su cui viaggiavano diretti a scuola si è schiantato frontalmente con un'auto. È successo nel ... leggo.it Impatto tra auto e scuolabus. Paura per oltre venti alunniScuolabus con 25 bambini centrato da un’auto alla rotatoria: anziana incastrata tra le lamiere, dieci alunni in ospedale per controlli ma nessun ferito. È il bilancio dell’incidente che ieri, poco ... ilrestodelcarlino.it