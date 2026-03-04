Tampona un' auto con un bambino a bordo e scappa | a giudizio per omissione di soccorso

Un uomo è stato chiamato a rispondere di omissione di soccorso dopo aver coinvolto un’auto con un bambino a bordo e aver subito una collisione. Dopo aver lasciato la scena senza prestare assistenza, è stato rintracciato e portato in tribunale. Ora ha presentato richiesta di messa alla prova, cercando di evitare un procedimento penale.

Tampona un’autovettura su cui viaggia un minore e fugge. Una volta rintracciato e portato in tribunale, chiede la messa alla prova per evitare processo e condanna. L’imputato, un 40enne italiano, difeso dall’avvocato Simone Costanzi, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di lesioni personali e omissione di soccorso. La Procura di Perugia contesta all’uomo di avere “per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia connessa alla inosservanza di leggi o regolamenti” provocato un incidente mentre era “alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A targata. collidendo con il veicolo Audi A6 targato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

