Incidente tra scuolabus e auto donna incastrata nell’auto e paura per i bambini | 7 soccorsi dal 118

Un incidente tra uno scuolabus e un’auto ha provocato il ferimento di una donna, rimasta incastrata tra le lamiere. L’incidente è avvenuto questa mattina nel comune di Mercatale di Sassocorvaro, creando panico tra i bambini a bordo del pulmino. Sul posto sono intervenuti sette operatori del 118, che hanno estratto la donna e prestato soccorso anche ai bambini spaventati. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento, mentre i soccorritori si preparano a portare le vittime in ospedale.

Mercatale di Sassocorvaro (Pesaro Urbino), 18 febbraio 2026 – Incidente contro lo scuolabus: donna incastrata tra le lamiere, paura per i bambini. È quanto accaduto poco dopo le 13 in via Provinciale, a Mercatale di Sassocorvaro Auditore. Un’auto e uno scuolabus si sono scontrati violentemente: la conducente è rimasta imprigionata nell’abitacolo ed è stata estratta dai Vigili del fuoco. Alcuni bambini sono stati affidati ai sanitari. Sul posto tre ambulanze e i carabinieri. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Determinante è stato l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria, che ha lavorato fianco a fianco con il personale del 118 per liberare la conducente dall’abitacolo e affidarla subito alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

