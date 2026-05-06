Auto storiche tra templi e Scala dei Turchi | il Giro di Sicilia arriva anche qui

Il Giro di Sicilia farà tappa anche tra i templi e la Scala dei Turchi, attraversando alcuni dei luoghi più riconoscibili della provincia di Agrigento. Le auto storiche prenderanno parte a questa manifestazione, che coinvolge appassionati e collezionisti provenienti da diverse zone. La competizione si svolge lungo un percorso che attraversa paesaggi e siti di grande valore storico e culturale, attirando pubblico e partecipanti in questa parte della regione.

Il fascino delle auto storiche tornerà a incrociare alcuni dei luoghi più iconici della provincia di Agrigento. La 35esima edizione del Giro di Sicilia, la storica rievocazione automobilistica ideata nel 1912 da Vincenzo Florio, attraverserà infatti il territorio agrigentino nella giornata di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Borgo dei borghi 2026, Realmonte entra tra i primi dieci: ribalta nazionale per la Scala dei Turchi Leggi anche: Novità alla Scala dei Turchi: stop a prenotazioni online e biglietto (aumentato) acquistabile solo sul posto Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Giro di Sicilia 2026: auto storiche da sogno a spasso per l’isola. Le duecento auto storiche del Giro di Sicilia 2026 il 15 maggio a Piazza ArmerinaLa leggenda del Giro di Sicilia torna a correre sulle strade dell'Isola dal 12 al 17 maggio 2026 con un’edizione che promette di unire il fascino dei motori d'epoca ... start-news.it Giro di Sicilia 2026: auto storiche da sogno a spasso per l’isolaIl Giro di Sicilia 2026 si avvicina in modo rapido all’orizzonte. Pochi giorni ci separano dall’evento, che andrà in scena dal 12 al 17 maggio. Tra storia e leggenda, le vecchie signore a quattro ru ... clubalfa.it