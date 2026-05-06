auto fuori controllo si schianta contro il dehor di un bar

Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il dehor di un bar a Montemurlo, in provincia di Prato. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, provocando danni alla struttura e alle sedie esterne. Non ci sono ancora dettagli sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo, né su eventuali feriti o coinvolgimenti di altri mezzi. La polizia sta accertando la dinamica dell’accaduto.

Montemurlo (Prato), 6 maggio 2026 – Perde il controllo dell’auto e finisce contro il dehor di un bar. L’incidente è avvenuto nella serata di martedì 5 maggio a Montemurlo. Erano circa le 19:30. Una giovane conducente, 19 anni e neopatentata, ha perso il controllo del proprio veicolo mentre si trovava nella rotatoria di via Rosselli all’intersezione con via Montalese, di fronte al municipio. L’auto è finita violentemente contro le strutture esterne del bar Sarti. Secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia locale intervenuti, l'auto ha divelto il gazebo del locale e ha impattato contro un albero adiacente. L'urto è stato di rilevante entità, tanto da causare l'attivazione immediata degli airbag del veicolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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