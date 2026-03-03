L' auto va fuori controllo e si schianta contro la cancellata

Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro una cancellata nel piccolo paese di Lodrone. L'incidente è avvenuto lunedì 2 marzo intorno alle 6:50, durante le prime ore del mattino, attirando l'attenzione di diversi residenti che si sono svegliati con il rumore di ferraglia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.

Il piccolo paese di Lodrone si stava lentamente svegliando quando un violento rumore di ferraglia ha attirato l’attenzione di molti in quel di via XXIV Maggio: è quanto successo nel primo mattino di ieri, lunedì 2 marzo, quando intorno alle 6:50 un’auto ha perso il controllo per cause ancora in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Incidente a Nocera: auto fuori controllo si schianta contro il muro di un bar Auto fuori controllo si schianta contro un albero: nell'incidente muoiono due ragazziDue ragazzi di 22 e 24 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte di venerdì a Saronno (Varese). Contenuti utili per approfondire L'auto va fuori controllo e si schianta... Temi più discussi: Lodrone, l'auto va fuori controllo e si schianta contro la cancellata | 2 marzo; Seriate, scontro tra moto e auto fuori dall’Iper: in prognosi riservata centauro 72enne; L'auto sbanda e finisce nell'Adige dopo la discesa senza controllo lungo la scarpata: i vigili del fuoco la recuperano con l'autogru; Arezzo, bus fuori strada dopo uno scontro tra camion e auto: 5 feriti. Va fuori strada con l’auto, era ubriaco: finisce nei guai. Magliano di Tenna denuncia e via la patente per un 21enneFERMO Ubriachi al volante, senza patente o in possesso di droga. I controlli su strada dei carabinieri in questi giorni di festività hanno interessato tutto il territorio provinciale e sono stati ... corriereadriatico.it L’auto fuori controllo va a sbattere: soccorso alle prime luci del giornoIncidente a Cantù questa mattina, martedì 17 febbraio. Alle ore 6.55 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Colombo per un’auto che è andata a sbattere dopo essere finita fuori controllo. Fortunat ... comozero.it Via Sassari e parte della Marina senza auto: residenti e commercianti divisi CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Crescita più che raddoppiata rispetto a gennaio: il mercato dell’auto in Italia, continua a godere di buona salute. A febbraio oltre 158 mila immatricolazioni contro le 137 mila dello stesso mese del 2025. x.com