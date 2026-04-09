Un cittadino noto per il suo impegno politico ha sollevato una questione riguardante i costi delle assicurazioni auto nella città. Secondo quanto dichiarato, a Prato le tariffe assicurative sono tra le più alte a livello nazionale. La discussione si concentra sulla relazione tra la sicurezza stradale e i premi assicurativi, con un particolare riferimento alla situazione locale. Nessuna decisione o intervento sono stati ancora annunciati in merito a questa problematica.

Aldo Milone, grillo parlante cittadino, ex assessore e candidato civico della Lista "L’Alternativa c’è-Targetti sindaco" lancia il tema della sicurezza stradale e delle assicurazioni auto: "A Prato, come è ben noto, si paga l’ assicurazione auto tra le più alte in Italia. Il motivo è ben noto, oltre ad esserci una grande evasione assicurativa da parte soprattutto di extracomunitari, e mi dispiace dirlo ma è così, ci sono anche gli incidenti fasulli e anche reali sempre da parte di cittadini extracomunitari". Gli aumenti "rappresentano un notevole danno economico per i cittadini onesti e rispettosi delle regole i quali a volte soprattutto con un notevole sacrificio economico riescono a pagare la polizza assicurativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Assicurazioni alle stelle". Milone accusa

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Si parla di: Assicurazioni alle stelle. Milone accusa.

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