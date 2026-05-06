Auto divorata dalla fiamme a Ripa di Olmo

Oggi a Ripa di Olmo, i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un’auto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha richiesto l’intervento dei soccorritori per domare le fiamme. Nessuna altra vettura o persona è rimasta coinvolta nell’incendio, che ha completamente distrutto il veicolo. La causa dell’incendio è ancora da accertare.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Arezzo nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, per un incendio che ha interessato un’autovettura in località Ripa di Olmo. Il mezzo, alimentato a Gpl e benzina, ha preso fuoco per cause in corso di accertamento.Oltre alla squadra dei vigili del.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Auto divorata dalle fiamme in piazza Milbitz | FOTO Leggi anche: Auto divorata dalle fiamme lungo la Flaminia Contenuti di approfondimento Auto divorata dalle fiamme sul raccordo Perugia-BettolleAuto divorata dalle fiamme lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L'incendio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'altezza dell'uscita di Prepo, in direzione Bettolle. Sul posto sono intervenuti i ... perugiatoday.it Terni, l'ombra del dolo sulle due auto in fiamme alla Polymer: la Volante indaga sul piromaneTERNI - Nella notte le fiamme divorano due auto in sosta nel quartiere Polymer e distruggono pure una rimessa con quello che ... msn.com