Intervento su alberi pericolati traffico in tilt su corso De Gasperi

A Bari, il traffico tra i quartieri Carbonara e Carrassi si è bloccato a causa di un intervento su due alberi considerati pericolanti in via De Gasperi. La strada è stata chiusa temporaneamente tra via Vassallo e l’incrocio con la Statale 16, provocando disagi ai veicoli in transito. L’intervento è stato necessario per mettere in sicurezza i rami e le piante a rischio, secondo quanto comunicato dalle autorità locali.

Il tratto stradale, in cui sono in corso i lavori urgenti, è compreso fra via Vassallo e l'innesto della Tangenziale di Bari Traffico in tilt fra i quartieri Carbonara e Carrassi. L'intervento su due alberi pericolanti in via De Gasperi, a Bari, ha portato alla chiusura temporanea del tratto, dell'arteria stradale, compreso fra via Vassallo e l'innesto della Statale 16. La polizia locale di Bari, attraverso i suoi canali informativi, ha consigliato agli automobilisti “l'utilizzo di un percorso alternativo”. Durante lo svolgimento dei lavori sono stati chiusi anche dei due svincoli compresi nel tratto di via De Gasperi: si tratta delle uscite 12 Bari-Carbonara (direzione sud) e 12B De GasperiStatale 16 (direzione nord). 🔗 Leggi su Baritoday.it

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