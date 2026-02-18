Auto a fuoco sulla Nomentana traffico in tilt verso il centro | strada chiusa e auto incolonnate

Un'auto brucia sulla Nomentana, creando disagi al traffico diretto verso il centro di Roma. La strada è stata chiusa e le vetture si sono accumulate, causando lunghe code. Molti automobilisti restano bloccati nel caos, mentre i vigili del fuoco lavorano per domare l’incendio.