Il governo australiano ha annunciato un investimento di 10 miliardi di dollari dedicato alle risorse. Contestualmente, il ministro dell’educazione è stato rimosso dalle sue funzioni nelle scuole del Western Australia. Le nuove misure prevedono anche la sostituzione dei libri di testo dell’ex ministro nei programmi scolastici regionali. Restano da capire come queste decisioni influenzeranno l’inflazione, i prezzi al consumo e l’offerta educativa.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i 10 miliardi l'inflazione e i prezzi al consumo?. Chi sostituirà i libri di Silvey nei programmi scolastici del Western Australia?. Perché il governo ha deciso di finanziare massicciamente le risorse strategiche?. Quali conseguenze avranno gli studenti che hanno già studiato i testi rimossi?.? In Breve Tim Wilson avverte che i sussidi alle famiglie potrebbero alimentare l'inflazione nazionale.. Sabine Winton conferma la rimozione permanente dei testi di Silvey nel Western Australia.. Studenti già esaminati sui testi di Silvey non subiranno penalità accademiche.. Il governo punta a stabilizzare catene di approvvigionamento di combustibili e fertilizzanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia: 10 miliardi per le risorse e Silvey rimosso dalle scuole

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