Gandolfi | Provincia tornata protagonista messe a terra risorse per 1,1 miliardi Viabilità spopolamento e scuole | serve agire di sistema

La provincia ha investito 1,1 miliardi di risorse negli ultimi quattro anni, concentrandosi su viabilità, spopolamento e scuole. Gandolfi sottolinea come siano stati anni di impegno condiviso, indipendentemente dalle appartenenze politiche, per mettere in atto progetti e interventi concreti. La volontà di agire di sistema emerge come priorità per affrontare le sfide più urgenti sul territorio.

Sul tavolo può giocarsi tanti successi, primo fra tutti la capacità di aver messo a terra un miliardo e 150 milioni di euro di risorse che sono state distribuite sul territorio in modo condiviso, perché della gestione collegiale e condivisa ha fatto il tratto distintivo della sua esperienza in via Tasso: “La Provincia deve avere una visione complessiva, non deve essere un ente subalterno a qualcuno – spiega Gandolfi – In questi quattro anni l’abbiamo resa di nuovo protagonista, in particolare al tavolo 2030, abbiamo fatto capire che possiamo avere uno sguardo d’insieme, un obiettivo, e che insieme lo si può raggiungere. Le priorità sono tante, ma tutte intrecciate tra loro”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Progetto 'Scuole aperte', dalla Regione tante risorse in provincia di Forlì-Cesena: "Strumenti nuovi per i ragazzi"Ideato dalla Regione e rivolto agli istituti secondari di primo grado, il progetto vuole rendere le scuole uno spazio dove promuovere attività... Leggi anche: Gandolfi si ricandida alla guida della Provincia di Bergamo Tutti gli aggiornamenti su Gandolfi Provincia tornata protagonista.... Argomenti discussi: Gandolfi: Provincia tornata protagonista, messe a terra risorse per 1,1 miliardi. Viabilità, spopolamento e scuole: serve agire di sistema. Gandolfi: Provincia tornata protagonista, messe a terra risorse per 1,1 miliardi. Viabilità, spopolamento e scuole: serve agire di sistemaL'intervista al presidente uscente che cerca la riconferma a numero uno di via Tasso nell'appuntamento elettorale del 15 marzo: In questi quattro anni la vera risorsa è stata aver lavorato in modo co ... bergamonews.it Gandolfi si ricandida alla guida della Provincia di BergamoRotti gli indugi, il presidente uscente Pasquale Gandolfi andrà a caccia di riconferma alla presidenza della Provincia. L’annuncio arriva una settimana dopo l’ufficializzazione, dal lato centrodestra, ... ecodibergamo.it